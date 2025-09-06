Filenin Sultanları tarih yazdı: Bu bir ilk
Türkiye Kadın Voleybol Takımı, Japonya ile karşılaştı. İlk seti kaybeden Filenin Sultanları, daha sonra çıktığı 3 seti de üst üste kazanarak karşılaşmayı 3-1'le bitirdi. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı tarihinde ilk kez finale yükseldi. .
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez finale yükseldi.
Filenin Sultanları, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez finale yükseldi.
FİNAL RAKİBİ MAÇ SONRASI BELLİ OLACAK
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın finaldeki rakibi bugün 15:30'da oynanacak İtalya-Brezilya maçının sonucuna göre belli olacak.