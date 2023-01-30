Filiz Akın sağlık durumu hakkında bilgi verdi: "Keyifsizim biraz"

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Filiz Akın, geçtiğimiz ay kulağının üst kısmında oluşan şüpheli doku nedeniyle operasyon masasına yatmıştı. Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü oyuncu Filiz Akın, yeniden ameliyat olma ihtimalinin olduğunu söyledi.

"KEYİFSİZİM"

Usta oyuncu Filiz Akın, "Kanserli doku teşhisiyle ameliyat edilen kulağımın üst kısmı belki tekrar edilecek onun için keyifsizim biraz" dedi.

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3 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALMIŞTI

Öte yandan Filiz Akın, 5 ay önce akciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. 3 gün yoğun bakımda kalan Akın, ardından normal odaya alınmıştı. Kısa bir süre sonra ise ses tellerinde çıkan sorun sebebiyle Filiz Akın'ın boğazından parça alınmıştı. Usta oyuncunun tahlil sonuçlarının temiz çıkmıştı.