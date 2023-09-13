Filiz Akın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı

Daha önce iki kez kanser tedavisi gören Filiz Akın, üç ay önce "O kadar ilaç ve tedaviye rağmen iyi değilim" demişti. Oyuncunun sağlık durumu hayranlarını endişelendirmişti. Usta sanatçı, geçtiğimiz günlerde de "Bir türlü iyileşemedim" diyerek MR çektireceğini duyurmuştu.

"ENDİŞEYE GEREK YOK"

Tetkik sonuçlarını öğrenen Filiz Akın, sosyal medya hesabından gülümseyerek el salladığı bir videosunu şu mesajla paylaştı: MR sonuçlarına göre endişelenecek durum yokmuş. İlaçlara 5 gün daha devam. Sizlere de dilek ve dualarınız için teşekkür ederken, böyle iyi haberler alacağınız bir gün diliyorum.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Filizakink (@filizakink)'in paylaştığı bir gönderi

Aralarında, Selda Alkor, Melek Baykal, Şenay Gürler, Ayşegül Aldinç ve Canan Ergüder gibi sanat dünyasından isimlerin de bulunduğu birçok kişi paylaşımın altına yazdıkları mesajlarla sanatçıya iyi dileklerde bulundu.