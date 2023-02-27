Filiz Akın yeniden ameliyat oldu! Son sağlık durumunu açıkladı

Oyuncu Filiz Akın, kulağının üst kısmından kanserli dokuyu aldırmak için ikinci kez ameliyat oldu. Usta oyuncu son durumunu Instagram'dan paylaştı.

Akın, yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Sağlığımı merak eden dostlarım, takip edenlerim iyi ki varsınız. Hepinize topluca cevap vereyim. Sol üst kulağımdaki kanserli dokunun kalan bölümü de ikinci bir ameliyatla kesilip, küçültülerek tekrar şekil verildi.. Evet, çok üst üste ameliyatlar olmak zorunda kaldım ama çektiğim 6 Şubat'tan itibaren yaşananların yanında nedir ki..."