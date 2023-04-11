Filiz Akın'dan Demet Özdemir'in oyunculuğuna övgü dolu sözler

İranlı kaçak bir göçmen kadının hikayesini anlatan 'Adım Farah' dizisinde Demet Özdemir'in oyunculuk performansı beğeni toplamaya devam ediyor.

FİLİZ AKIN'DAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Türk Sineması'nın yaşayan efsanelerinden olan Filiz Akın, Demet Özdemir'in fotoğrafının altına "Adım Farah dizisinin başarılı oyuncusu tebrikler" diye yorum yaptı. Yorumu gören Özdemir ise mutluluğunu "Büyük mutluluk sizden duymak, büyük" diyerek dile getirdi.