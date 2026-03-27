Filiz Akın'ın eşi Sönmez Köksal'ın bitmeyen özlemi
Türk sinemasının "Dört Yapraklı Yonca"sından biri olan, zarafeti ve oyunculuğuyla iz bırakan Filiz Akın, aramızdan ayrılışının birinci yıl dönümünde özel bir etkinlikle anıldı.
21 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybeden usta sanatçı Filiz Akın, vefatının birinci yıl dönümünde Beyoğlu Sineması’nda düzenlenen özel bir etkinlikle anıldı. 26 Mart günü gerçekleşen etkinlik, sanat dünyasından dostlarını ve sevenlerini bir araya getirdi.
"FİLİZ AKIN BENİM HAYATIMDAKİ EN BÜYÜK ŞANSIMDI"
Törene katılan Akın’ın eşi, emekli büyükelçi ve bürokrat Sönmez Köksal, usta sanatçının ardından yaşadığı derin boşluğu dile getirdi.
“Gecemiz gündüzümüz beraber geçiyordu. Büyük bir boşluk yaşıyorum. Filiz Akın benim hayattaki en büyük şansımdı."
BEYPAZARI'NDAKİ EVİ MÜZE OLUYOR
Anma töreninde sanatçının anısını yaşatacak önemli bir gelişme de paylaşıldı. Sönmez Köksal, Filiz Akın’ın Ankara, Beypazarı’nda doğduğu evin bir müzeye dönüştürüleceğini açıkladı. Bu projenin, Beypazarı Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle hayata geçirileceği belirtildi.
"HAYATTA EN ÇOK ANNEME DOYAMADIM"
Programda Akın’ın sinema mirası ve insani yönü üzerine söyleşiler gerçekleştirildi. Sanatçının tüm kitaplarının yazarı ve en yakın dostu Bircan Usallı Silan, uzun yıllara dayanan dostluklarından anekdotlar paylaştı.
Törene Amerika’da bulunması nedeniyle katılamayan oğlu İlker İnanoğlu ise gönderdiği mesajla salondakilere duygusal anlar yaşattı. İnanoğlu’nun mesajında yer alan "Hayatta en çok anneme doyamadım ve onu çok özlüyorum" ifadeleri, sanatçının sevenlerini duygulandırdı.