Fit hali ile dikkat çeken Çağla Şıkel: "İnsanlar televizyon karşısında atıştırmalık yerken ben kereviz sapı kemiriyorum"

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, spor ve sağlıklı beslenme konusundaki disipliniyle dikkat çekmeye devam ediyor. Emre Altuğ ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay ile mutlu bir yaşam süren Şıkel, Sabah Gazetesi'nden Merve Yurtyapan'a günlük rutinlerini ve bu konudaki felsefesini anlattı.

"Spor hayatımın bir parçası. Yemek yemek, işe gitmek gibi" diyen Şıkel, 17 sene yaptığı balenin ardından spora hiç ara vermeden devam ettiğini belirtti. Şıkel, bu alışkanlığını çocuklarına da aşıladığını vurguladı:

"Kuzey ve Uzay bambaşka karakterler. Kuzey bana benziyor. Disiplinli, sağlıklı besleniyor, spor yapmayı seviyor. Uzay ise daha çok babasına (Emre Altuğ) benziyor. O daha rahat olmayı seviyor ama sonunda ona da çok zorlamadan sporu sevdirdik."

Dengeli Yaşam Felsefesi ve Beslenme Rutini

Çağla Şıkel, hayatında her zaman dengede olmayı seçtiğini ifade ederek, "Öyle hızlı yükselişler ve bir anda düşüşler bana göre değil. Ben ortada durup huzurlu olmayı seçiyorum. Hayat yolculuğunda da sürekli kendimi keşfediyorum. Öğrendiklerimle yoluma devam etmeyi seviyorum" dedi.

Sağlıklı yaşama merakının da bu şekilde geliştiğini söyleyen Şıkel, lahmacun, patates kızartması ve hamburger gibi yiyecekleri herkes gibi sevdiğini, ancak vücudunun rahatsız olduğunu görünce bunları çok nadir tüketmeye başladığını belirtti. "Açken zihnimin daha açık, daha enerjik olduğunu gördüğümden beri daha az yiyorum. Böyle daha mutluyum" ifadelerini kullandı.

Ünlü manken, mevcut beslenme rutinini ise şu şekilde özetledi: "Şimdi sabah 2 yumurta omlet, brokoli ton balığı, akşam ise kereviz ve hindi yiyorum. İnsanlar TV karşısında atıştırmalık yerken ben kereviz sapı kemiriyorum."

Çağla Şıkel'in bu samimi açıklamaları, sağlıklı yaşamın sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olabileceğini bir kez daha gösterdi.