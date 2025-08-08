Fit ve bronz: Eda Taşpınar'ın Mykonos stili
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, Yunanistan'ın gözde tatil adası Mykonos'ta verdiği pozlar ve kendine özgü stiliyle magazin gündemine oturdu. Sosyal medya hesabından paylaştığı karelerde, her zaman olduğu gibi iddialı ve dikkat çekici tarzıyla takipçilerinden tam not aldı.
1 / 6
Modellik kariyeri ve cesur giyim tarzıyla tanınan Eda Taşpınar, sosyal medya üzerinden takipçileriyle etkileyici paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
2 / 6
45 yaşındaki başarılı tasarımcı, şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürse de kusursuz fiziği ve özel hayatıyla magazin gündemindeki yerini koruyor.
3 / 6
Uzun süre özel hayatını gizli tutan Taşpınar, geçtiğimiz dönemde sevgilisiyle olan bir fotoğrafını paylaşarak adının yalnızca baş harfini vermişti.
4 / 6
Ünlü isim, şimdi ise Yunanistan'ın gözde adası Mykonos'ta tatil yapıyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Taşpınar, tatilinden kareleri peş peşe yayımladı.