Forbes'a göre Rihanna artık milyarder (ama müzikten değil)

Dünyanın en saygın finans yayınlarından biri olan Forbes dergisine göre, Rihanna son birkaç gündür resmen bir milyarder. Ünlü yıldız 1,7 milyar dolarlık bir servete sahip fakat bu servete yalnızca yaptığı müzikle değil aynı zamanda sahibi olduğu Fenty şirketiyle gerçekleştirdiği işlerle birlikte sahip oldu. Geçen Şubat ayında markanın moda bölümünün kapatıldığını duyurmasına rağmen %50'sine sahip olduğu markanın makyaj bölümü, Rihanna’nın yüzünü parasal anlamda güldürmeye yetti.

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Forbes dergisi Fenty'nin ticari anlamda iyi olduğunu belirtti. Fenty Beauty'nin ticari başarısı inkâr edilemez. Fenty Beauty kullanıcıları da bir hayli mutlu. Çok kapsamlı bir skalaya sahip olan kozmetik ürünleri alıcılar tarafından çok beğenildi. Fenty Beauty her cilt rengine hitap ettiği için muazzam bir destek gördü. Ayrıca hisselerin diğer yarısına sahip olan iş grubu LMVH için inanılmaz faydalar sağladı.

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Forbes dergisine göre 33 yaşındaki şarkıcının 1,7 milyar dolar değerinde servete sahip olduğu ortaya çıktı. Beyonce ve Madonna'yı geride bırakarak, Oprah Winfrey'den sonra eğlence dünyasının en zengin ikinci kadını oldu. Forbes, Rihanna'nın servetini inceledi. Forbes dergisine göre bu paranın 270 milyonu yalnızca iç çamaşırı koleksiyonu olan Savage x Fenty den geldi. 30 milyon dolar ise dünya turnesinden kazandığı hasılat ve albümlerinden gelen telif hakkı oldu. Anti World Tour, ünlü yıldızın 2015'de yaptığı son turnesiydi. Bilindiği üzere 2018’de oynadığı Ocean’s 8 filminin galasından beri kamera önüne pek çıkmıyor. Ancak Rihanna şu sözlerle aslında ne kadar yoğun olduğunu da açıkladı. ‘Daha önceden sadece müzik yapıyordum üç ay boyunca stüdyodaydım, ancak şimdi bir atlıkarınca gibiyim her gün başka bir yerdeyim. Bir gün stüdyoyla da bir gün modayla bir gün makyajla ilgileniyorum…’

Ünlü şarkıcı 2021'de dokuzuncu stüdyo albümünü çıkarmaya hazır görünüyordu fakat henüz resmi bir haber yayınlanmadı. 13 Temmuz’da çekilen fotoğraflar, New York'ta rapçi A $ AP Rocky ile bir video klip çektiğini gösterdi dolayısıyla Rihanna'nın yeni müziğinin düşündüğümüzden de yakın bir zamanda dinleyebileceğimizin bir göstergesi.