Fotoğraftaki küçük kız şimdilerde ünlü bir oyuncu

Ünlüler sosyal medyadan kimi zaman geçmişe götürüp, nostalji paylaşımları yapıyor. Bu kez paylaşım 'Dünya Kız Çocukları Günü'nde geldi.

 Ünlüler kimi zaman geçmişten fotoğraf paylaşarak eski günlerini yad ediyor. Bu kez eski günleri yad eden isim Pelin Akil oldu.

'Dünya Kız Çocukları Günü' için annesinin paylaştığı fotoğrafı alıntılayan Pelin Akil paylaşımına nazar boncuğu ve kalp eklemeyi ihmal etmedi.

Rol aldıkları 'Arka Sıradakiler' dizisinin setinde tanışan Anıl Altan ile Pelin Akil, 2016 yılında evlenmiş, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı.

Uzun yıllardır aşklarıyla örnek çiftler arasında gösterilen Pelin Akil ve Anıl Altan'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitmişti.