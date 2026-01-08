Frankenstein'ın yıldızı Mia Goth'tan şaşırtan hırsızlık itirafı: O kadar çok şey çaldım ki...

MaXXXine, Pearl, X ve son olarak da Guillermo del Toro’nun Frankenstein filmindeki performansıyla adından söz ettiren Mia Goth, kariyerinde en göz önünde olduğu dönemlerden birini yaşıyor.

Christopher Nolan’ın merakla beklenen The Odyssey (2026) filminin kadrosuna dahil olan ve yakında bir Star Wars projesinde izleyeceğimiz ünlü aktris, bugünlerde samimi 'itirafı' ile de çok konuşuluyor.

HIRSIZLIK İTİRAFI

Frankenstein filminin yıldızı, gençlik yıllarında düzenli olarak mağazalardan hırsızlık yaptığı bir dönem olduğunu ancak bir gün yakalandıktan sonra buna son verdiğini itiraf etti.

Mia Goth, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda kendisine 'ilginç bir yara izi olup olmadığı' sorulduğunda şunları söyledi:

"Evet, var. 14 yaşlarındayken Londra'daki bir kafe olan Costa'dan köfteli bir sandviç çalmıştım; ısıtmak için fırına koyduğumda bir yara izim oluştu."

"YAKALANDIM VE BUNA BİR SON VERDİM"

"O kadar çok şey çaldım ki... Bir dönem üzerimdeki her şey, saç bandım, küpelerim, külotlu çorabım, ayakkabılarım ve aradaki ne varsa, çalıntıydı. Ama sonra parfüm çalarken yakalandım ve buna bir son verdim."

HER TÜRLÜ 'KURGUYA' BAŞVURABİLİR

Söz konusu hayalindeki işi kapmaksa, 32 yaşındaki yıldız için dürüstlük pek de ilk sırada gelmiyor; zira kendisi, o rolü almak adına 'her türlü' kurguya başvurabileceğini bizzat dile getirdi.