Friends yıldızı Courteney Cox'un estetik pişmanlığı

Amerikan yapımı sitcom türündeki Friends dizisiyle büyük bir şöhret yakalayan Courteney Cox, genç yaşta yüzüne yaptırdığı dolgulardan dolayı pişman olduğunu itiraf etti.

"Kötü göründüğünüzü fark etmiyorsunuz"

58 yaşındaki oyuncu, katıldığı bir podcast programında daha genç görünmek için zamanında çok fazla yüz dolgusu yaptırdığını ve bu konuda aşırıya kaçtığını söyledi.

"Aslında henüz gençken yaşlandığımı düşünmek... Bu çok can sıkıcı. Zaman kaybı ve domino etkisi gibi. Kötü göründüğünüzü fark etmiyorsunuz, sonra daha fazlasını yapmaya devam ediyorsunuz çünkü kendinize normal görünüyorsunuz. Aynaya bakıp; 'Hey, iyi görünüyorum' diyorsunuz" şeklinde konuşan Courteney, şu ifadeleri kullandı:

Dışarıdan bakıldığında nasıl göründüğünün farkında değilsiniz. Çok fazla dolgu yapıp sonra bunları aldırmak zorunda kalıyorsunuz, ki Tanrı'ya şükür bunlar çıkarılabilir şeyler; ama sanırım çok fazla hata yaptım. Şanslıyım, bunların çoğunu tersine çevirebildim ve şimdi sadece daha yaşlıyım.

Ünlü isim, "Yüzüme çok fazla dolgu yaptırıp, iyi göründüğümü düşündüğüm zamanlardaki fotoğraflarıma bakıyorum ve buna inanamıyorum" itirafında da bulundu.