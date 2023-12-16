'Friends' yıldızı Matthew Perry'nin ölüm sebebi belli oldu

'Friends' dizisinde canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle tanınan Matthew Perry 28 Ekim'de hayatını kaybetti. Perry'nin ölüm nedeninin boğulma olduğu söylendi. Kolluk kuvvetleri kaynakları, Perry’nin evdeki jakuzide ölü bulunduğunu ancak olay yerinde herhangi bir uyuşturucuya rastlanmadığını ve cinayete dair bir belirti olmadığını açıkladı.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

People tarafından elde edilen otopsi raporuna göre; Matthew Perry, anestezik ketaminin akut etkileri nedeniyle hayatını kaybetti. Boğulma, koroner arter hastalığı ve buprenorfin etkileri (opioid kullanım bozukluğunu tedavi etmek için kullanılan bir ilaç) de ünlü ismin kazara olduğuna karar verilen ölümüne katkıda bulunan faktörler olarak listelendi.

Adli tabip, Perry'nin hayatını kaybetmesine neden olan ketamini hangi yolla aldığının belirlenemediğini, ölü bulunduğu jakuzinin kenarında veya içinde hiçbir ilaç bulunmadığını yazdı. Rapora, cinayet şüphesinin bulunmadığı da eklendi.

Ünlü aktör çok erken yaşlardan beri alkol ve madde bağımlılığı nedeniyle mücadele vermiş, yaşamının son yıllarında da bağımlılara yardım etmeye kendini adamıştı.