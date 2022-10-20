Friends’in yıldızı Matthew Perry ölümden nasıl döndüğünü anlattı: "İki hafta komada kaldım"

Tüm zamanların en iyi dizileri arasında gösterilen Friends'de Chandler Bing karakterini canlandıran ABD'li oyuncu Matthew Perry, kötü alışkanlıklarının neden olduğu ciddi sağlık sorunlarıyla nasıl boğuştuğunu anlattı.

‘YÜZDE 2 YAŞAMA ŞANSIM VARMIŞ’

53 yaşında olan Matthew Perry, dört yıl önce, yani 49 yaşındayken ölümün kıyısına geldiğini anlattı. Oyuncu o dönemde, ağrı kesici olarak da kullanılan Oksikodon ilacına bağımlı olduğunu ve ilacın kullanımına bağlı olarak sindirim sisteminde meydana gelen bir yırtılma yüzünden uzun süre hayatta kalma mücadelesi verdiğini söyledi.

Ünlü oyuncu, kalın bağırsağında bir yırtılma olduğunu sonucunda da iki hafta komada kaldığını, sonraki beş ayı hastanede tedavi olarak geçirdiğini belirtirken, “Hastaneye götürüldüğüm ilk anlarda, doktorlar aileme yüzde 2 yaşama şansım olduğunu söylemiş. Beni solunum makinesine bağladılar. İki hafta komada kaldım, sonra da beş ay hastanede tedavi gördüm…” dedi.

GÜNDE 55 HAP YUTTUĞUNU İTİRAF ETTİ

Perry, alkol ve madde bağlılığının 24 yaşında Friends dizisi çekimleri sırasında başladığını söyledi. Ünlü isim, “Bir şekilde bu durumun üstesinden geliyordum. Fakat 34 yaşına geldiğimde başımda gerçekten büyük bir problem vardı. O zamana kadar da çeşitli dönemlerde bu alışkanlıklarımdan uzak durup temiz kalmıştım. Friends dizisinin dokuzuncu sezonunda oynarken tamamen temizdim. Ve tahmin edin hangi sezon “en iyi erkek oyuncu ödülü”ne aday gösterildim?” dedi.

Ancak Perry bağımlılığını bırakamadığını ve günde 55 hap yuttuğunu itiraf etti. Friends dizisinin Chandler’ı bu yüzden aşırı kilo aldığını belirtirken, “Nasıl duracağımı bilmiyordum” dedi. O dönemde, polisin evine gidip oradaki uyuşturucuları bulup kendisini cezaevine gönderme olasılığının bile bu zararlı maddeyi kullanmaktan uzaklaştırmadığını ifade etti.

Matthew Perry, yaşadığı bütün olumsuzlukların ardından hala hayatta kaldığı için minnettar olduğunu söyledi.

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