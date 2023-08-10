Fuat Güner: Ah Erkin Baba, sen de mi bıraktın bizi?

Anadolu Rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray, Kanada’nın Toronto şehrinde kaldırıldığı hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan ölümün ardından, geçtiğimiz haftalarda yakın arkadaşı Özkan Uğur'u kaybeden Fuat Güner'den duygulandıran bir paylaşım geldi.

"EFSANELERİMİZİ BİR BİR KAYBEDİYORUZ"

Koray'ın bir fotoğrafını paylaşan Güner, şu ifadeleri kullandı:

"Ah Erkin baba, sen de mi bıraktın bizi? Efsanelerimizi bir bir kaybediyoruz, çok özel bir adam daha aramızdan ayrıldı. Tüm Türk halkının gönlüne girmiş şarkılarıyla, gitar çalış stili ve yorumuyla, hayata bakış açısı ve tavizsiz ilkeleri ile daima içimizde yaşayacak bir sanatçıyı yitirdik. Başta kızı Damla olmak üzere ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun..."