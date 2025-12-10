Fuat Güner: "Çok yakın oturuyorduk, her akşam beraberdik, Özkan'ı çok özlüyorum"

Aslı Şafak’la İşin Aslı programında bu hafta ünlü müzisyen Fuat Güner ağırlandı. Fuat Güner, mücadele ettiği kansere yenilerek 2023 yılında hayatını kaybeden yakın arkadaşı Özkan Uğur hakkında da açıklamalarda bulundu.

"Özkan'a gitmeyince şimdi ne yapacağım diyorum"

Fuat Güner "Özkan'ı çok özlüyorum. O öldükten sonra benim gecelerim boşaldı. 500- 600 metre mesafede oturuyorduk. Haftada 4-5 kere beraberdik. Yakın oturduğumuz için her akşam ona giderdim. Geceleri hep onla beraberdim, çok yakındık. Özkan'a gitmeyince şimdi ne yapacağım diyorum. Bir araya gelip gitar çalışıyorduk, yemek yiyorduk." açıklamalarında bulundu.