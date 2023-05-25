Fulya Zenginer, oğlu Milan'ın 1. yaşını kutladı

2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile evlenen oyuncu Fulya Zenginer'in oğlu Milan 1 yaşına girdi.

Milan 1 yaşında

Zenginer, oğlu Milan için evde sade bir parti düzenledi. Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından "Bazı doğum günleri" notuyla paylaştığı videoya takipçileri kendi emeği ile mütevazi bir parti düzenlediği için tebrik ederek, yorum yağdırdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Fulya Zenginer Evren (@fulyazenginer)'in paylaştığı bir gönderi

"Seni büyütmek başıma gelen en güzel deneyim"

Fulya Zenginer yine sosyal medya hesabından Oğlu Milan'ın doğum anından 1 yaşına kadar olan fotoğraf ve videolarından bir kolaj paylaştı ve duygusal bir not düştü.

"Geçen sene bugün senin o minik burnunu ilk defa görmüştüm ama sanki hep yanımdaymış gibiydin.

Bir parçamdan kopmuştum ama aynı zamanda kavuşmuştumda…

Tüm bu karmaşık duyguları yaşarken aklımda büyük sorular Açmısın? Rahat mısın? Sana yetebilecek miyim? …

Sonra düşünme dedim kendime sadece onun her anını yaşa , onu kokla , zorlansanda gülümse ..

Ve şimdi sen kollarını aça aça bana yürürken 1 yaşındasın.

Seni büyütmek başıma gelen en güzel deneyim. İyi ki doğdun bebek birey Milan Evren!"