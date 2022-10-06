Fulya Zenginer'e yapılan yorum kızdırdı: "Lütfen çocuklarımızın kilolarıyla uğraşmayın!"

2019 yılında Kuntay Tarık Evren'le dünyaevine giren oyuncu Fulya Zenginer, geçtiğimiz 3 ay önce oğlu Milan'ı kucağına alarak annelik sevinci yaşamıştı. Tüm vaktini minik oğlu Milan ile geçiren oyuncu sosyal medyadan da sık sık paylaşımlar yapıyor. Son olarak yine minik oğlunu paylaşan Fulya Zenginer gelen yoruma kızdı.

KIZDIRAN YORUM

Şimdilerde oğluyla ilgilenen ve anneliğin tadını çıkaran Zenginer, bir takipçisinden gelen yoruma yanıt verdi. Ünlü oyuncu, takipçisinin "Bu çocuk sanki hiç büyümüyor, zayıf. Neden acaba?" şeklindeki sözlerine; "Eğitimsizliğin verdiği cesaretle birleşen empatisizlik olsa gerek bu. Nerede görsem tanırım. Allah kolaylık versin. Bu kafada yaşamak zor" cevabını verdi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Fulya Zenginer Evren (@fulyazenginer)'in paylaştığı bir gönderi

"DÜŞÜNMEDEN YAZIP..."

Bu tarz yorumlar yapan kişilere sitem eden Zenginer, "Düşünmeden yazıp, mama veren anneleri kırdığım için cevabı bu şekilde değiştirdim. Lütfen çocuklarımızın kilolarıyla uğraşmayın. Bizler her gün 'Acaba sütüm yetiyor mu?', 'Bebeğim iyi mi?', 'Öyle mi böyle mi?' diyoruz zaten. Bir bebek büyütme çabası yeterince zorlayıcıyken üzerine bir de böyle cahilce yaklaşımlardan beziyoruz. Kimsenin çocuğuna 'Sütün yetmiyor, mama mı versen?', 'Çocuğun zayıf' bilmem ne demeyin" ifadelerini kullandı.

"HER GÜN MİLAN GÜNÜ"

Sosyal medyada epey aktif olan Fulya Zenginer, geçtiğimiz haftalarda; oğlunun omzunda uyurken çekilen fotoğrafını yayınlamıştı. Zenginer, gönderisine; "Milantesi... Haftanın 'Milan' günü. Gerçi benim için her gün Milan günü..." ifadelerini not düşmüştü. Takipçileri Fulya Zenginer'in gönderisine, "Çok tatlı" ve "Pili bitmiş sanırım" şeklinde yorumlarda bulunmuştu.

Daha fazla magazin haberi için: Magazin Haberleri