Funda Arar makyajsız tatil pozlarını paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü

Bodrum Antik Tiyatro'da konser vermeye hazırlanan Funda Arar, konser öncesi dinlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.  Makyajsız doğal pozlarını paylaşan ünlü şarkıcının görüntüsü ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. 

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Funda Arar makyajsız tatil pozlarını paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü - Resim : 1

Senden Öğrendim', 'Yak Gel', 'Arapsaçı', 'Doldur Yüreğimi', 'Vasiyet' gibi şarkılarıyla sevilen başarılı şarkıcı Funda Arar yaz konserlerine ara vermeden devam ediyor.

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Funda Arar makyajsız tatil pozlarını paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü - Resim : 2

Bodrum Antik Tiyatro'da konser vermeye hazırlanan Funda Arar, konser öncesi dinlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. 

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Funda Arar makyajsız tatil pozlarını paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü - Resim : 3

Makyajsız doğal pozlarını paylaşan ünlü şarkıcının görüntüsü ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. 

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Funda Arar makyajsız tatil pozlarını paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü - Resim : 4

Bazı sosyal medya kullanıcıları ne kadar genç göründüğünü ve makyajsız da güzel olduğunu söylerken bazı kullanıcılar ise makyajsız gezmemesi gerektiğini yazdı.