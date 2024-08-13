Funda Arar makyajsız tatil pozlarını paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü
Bodrum Antik Tiyatro'da konser vermeye hazırlanan Funda Arar, konser öncesi dinlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Makyajsız doğal pozlarını paylaşan ünlü şarkıcının görüntüsü ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
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Senden Öğrendim', 'Yak Gel', 'Arapsaçı', 'Doldur Yüreğimi', 'Vasiyet' gibi şarkılarıyla sevilen başarılı şarkıcı Funda Arar yaz konserlerine ara vermeden devam ediyor.
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Bodrum Antik Tiyatro'da konser vermeye hazırlanan Funda Arar, konser öncesi dinlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Makyajsız doğal pozlarını paylaşan ünlü şarkıcının görüntüsü ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
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Bazı sosyal medya kullanıcıları ne kadar genç göründüğünü ve makyajsız da güzel olduğunu söylerken bazı kullanıcılar ise makyajsız gezmemesi gerektiğini yazdı.