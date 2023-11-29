Funda Arar takipçilerini eski yıllara götürdü, eşiyle çekilen fotoğraflarını paylaştı: 20 yıl önce biz...

Şarkıcı Funda Arar 2004 yılında prodüktör ve müzisyen Febyo Taşel ile hayatını birleştirmişti. Oğulları Aras ile mutlu bir hayat sürdüren çift takipçilerini geçmişe götürdü.

"20 yıl önce biz"

Instagram hesabından eşiyle nostaljik pozlarına yer veren ünlü şarkıcı, "20 yıl önce biz. O zamanlar fotoğraf makinesiyle çekilmiş" mesajını yazdı. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraflar çok sayıda beğeni ve yorum aldı.