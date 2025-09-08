Furkan Andıç'tan Aybüke Pusat'a aşk dolu sözler

Ekranların sevilen çifti Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Furkan Andıç, sevgilisiyle olan yeni romantik karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

1 / 5
Furkan Andıç'tan Aybüke Pusat'a aşk dolu sözler - Resim : 1

 2019 yazında 'Her Yerde Sen' dizisinde başrolleri paylaşan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, senaryo gereği iki sevgiliyi canlandırıyordu. Aybüke Pusat, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Furkan Andıç ile fotoğrafını ilk kez sosyal medyadan paylaşmıştı. İkili, beraber yer aldıkları fotoğrafa gül emojisi eklemişti.



2 / 5
Furkan Andıç'tan Aybüke Pusat'a aşk dolu sözler - Resim : 2

Aşklarını ilan eden ve artık saklamayan ünlü çiftten, Furkan Andıç, geçtiğimiz günlerde Saba Tümer'in programına konuk olmuştu. Andıç, aşk hayatı ve sevgilisi Aybüke Pusat ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

3 / 5
Furkan Andıç'tan Aybüke Pusat'a aşk dolu sözler - Resim : 3

Saba Tümer'in 'Aybüke ilişkinizi nasıl bu kadar saklıyorsunuz' sorusuna; ''Biraz da özelimiz kalsın istiyoruz.'' yanıtını vermişti.

4 / 5
Furkan Andıç'tan Aybüke Pusat'a aşk dolu sözler - Resim : 4

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten yeni bir paylaşım geldi.