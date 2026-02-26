Furkan Andıç'tan Aybüke Pusat'a romantik kutlama: İyi ki doğdun sevgilim
Magazin dünyasının en yakıştırılan çiftlerinden Furkan Andıç ve Aybüke Pusat, birlikteliklerini ilan ettikleri günden bu yana uyumlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. 25 Şubat 2026 itibarıyla Aybüke Pusat'ın doğum gününü kutlayan Furkan Andıç, sosyal medya üzerinden yaptığı romantik paylaşımla hayranlarını mest etti.
Furkan Andıç, sevgilisi Aybüke Pusat ile birlikte çekildikleri aşk dolu kareleri Instagram hesabından şu duygusal notla paylaştı:
"İyi ki doğdun güneş çilli sevgilim. İyi ki varsın! Yeni yaşın yüzünü hep güldürsün, hayal ettiğinden de güzel bir yaş olsun."
Bu paylaşım, ilişkilerini genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten gelen nadir ve samimi karelerden biri olarak kısa sürede binlerce beğeni topladı.
Geçtiğimiz günlerde Saba Tümer'in programına konuk olan Furkan Andıç, özel hayatıyla ilgili merak edilen sorulara da içtenlikle yanıt vermişti.