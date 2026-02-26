Furkan Andıç'tan Aybüke Pusat'a romantik kutlama: İyi ki doğdun sevgilim

Gemini şunu dedi:

Magazin dünyasının en sevilen ve gizemli çiftlerinden Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, aşklarını kendi kabuklarında ama bir o kadar da güçlü yaşamaya devam ediyor. Bugün 26 Şubat 2026 itibarıyla, Aybüke Pusat'ın yeni yaşını kutlayan Furkan Andıç, alışılmışın dışına çıkarak yaptığı romantik paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı.