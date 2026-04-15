Furkan Palalı, 7. kez ameliyat olan Aslı Bekiroğlu'nu hastanede ziyaret etti

Aslı Bekiroğlu, rahmindeki miyomun alınması sırasında bağırsağının kesilmesiyle başlayan zorlu süreçte, iki yıl içinde altı kez operasyon geçirdi. Oyuncu, son olarak 8 Nisan'da yedinci kez masaya yattı.

"HER ŞEY İYİ GİDİYOR"

Operasyon sonrası tedavi gördüğü hastaneden kısa süreli izin alarak Nişantaşı'nda görüntülenen Bekiroğlu, "Operasyonlardan sonra ilk kez dışarı çıkabildim, her şey iyi gidiyor" sözleriyle sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.

ROL ARKADAŞI ZİYARET ETTİ

30 yaşındaki oyuncuyu bu zorlu süreçte eski rol arkadaşı Furkan Palalı da yalnız bırakmadı. Palalı, Aslı Bekiroğlu’nu hastanede ziyaret etti. Bekiroğlu o anları sosyal medyasında yayımladı.