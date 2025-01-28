Füsun Demirel: Oğlum uçakta yediği yemekten zehirlendi
'Bahar' dizisinde 'Gülçiçek' karakterini canlandıran Füsun Demirel, oğlu Mehmet İlkem'in bir havayolu şirketine ait uçakta yediği yemek nedeniyle zehirlendiğini ve ölümden döndüğünü iddia etti.
Yarı yıl tatilinde ailesiyle birlikte Dubai'ye giden Füsun Demirel, 25 Ocak'ta Türkiye'ye dönmek üzere oğlu Mehmet İlkem Şen'in bir havayolu şirketine ait uçakta yediği yemek nedeniyle zehirlendiğini ileri sürdü.
Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Füsun Demirel, hava yolu şirketine isyan etti.
Hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alınan oğlunun hayati tehlikeyi atlattığını söyleyen ünlü oyuncu, savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.
"ŞİKÂYETÇİYİM"
Füsun Demirel'in paylaşımı şu şekilde; "Bugün (25.01.25) sabah 03.20'de Dubai'den kalkan Sabiha Gökçen'e iniş yapan PC741 sefer sayılı uçakta satın alınan tavuklu wrap ile oğlum zehirlendi. Adli vaka olarak rapor tutan hastane olay için şikâyetçi olmamızı önerdi. Olayı savcılığa taşımadan önce sosyal medyadan duyurmak istedim. Kimde Pegasus'a ait uçakta tavuklu sandviç falan yemesin. Bugün çok ciddi bir sağlık sorununu atlatmaya çalışıyoruz. Pegasus, insanlara bozuk tavuklu sandviç yedirecek kadar mı küçüldünüz? Oğlum hayati tehlikeyi atlattı. Sizden şikâyetçiyim."