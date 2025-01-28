Füsun Demirel: Oğlum uçakta yediği yemekten zehirlendi

"ŞİKÂYETÇİYİM"

Füsun Demirel'in paylaşımı şu şekilde; "Bugün (25.01.25) sabah 03.20'de Dubai'den kalkan Sabiha Gökçen'e iniş yapan PC741 sefer sayılı uçakta satın alınan tavuklu wrap ile oğlum zehirlendi. Adli vaka olarak rapor tutan hastane olay için şikâyetçi olmamızı önerdi. Olayı savcılığa taşımadan önce sosyal medyadan duyurmak istedim. Kimde Pegasus'a ait uçakta tavuklu sandviç falan yemesin. Bugün çok ciddi bir sağlık sorununu atlatmaya çalışıyoruz. Pegasus, insanlara bozuk tavuklu sandviç yedirecek kadar mı küçüldünüz? Oğlum hayati tehlikeyi atlattı. Sizden şikâyetçiyim."