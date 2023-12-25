Futbolcu Barış Alper Yılmaz ile aşk yaşadığı iddia edilen Yağmur Tanrısevsin'den açıklama

Daha önce Oğuzhan Koç, Kerem Bürsin ve Gökhan Alkan gibi oyuncu isimlerle aşk yaşayan oyuncu Yağmur Tanrısevsin’in adı, futbolcu Barış Alper Yılmaz ile anılmaya başlamıştı. Tanrısevsin, Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ile hakkında çıkan aşk dedikodularına ilişkin açıklama yaptı.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Yağmur Tanrısevsin, söz konusu iddiayla ilgili "İlişki iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Herkesin bildiği gibi; sporun her dalını seven biri olarak izlediğim bir maç üzerinden yapılan kurgu habere kamuoyunun itibar etmemesini rica ederim. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.