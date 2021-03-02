Gal Gadot bebek sürprizini duyurdu: İşte yeniden başlıyoruz
Wonder Woman ve Hızlı ve Öfkeli filmleriyle tanınan ve Jaron Varsano ile evli olan ünlü oyuncu Gal Godot, 3. çocuğuna hamile olduğunu sevenleriyle paylaştı.
Sosyal medya hesabı Instagram'dan açıklama yapan dünyaca ünlü oyuncu Gal Gadot paylaştığı aile fotoğrafıyla hamilelik haberini duyurdu.
'İŞTE YENİDEN BAŞLIYORUZ'
35 yaşındaki oyuncu aile fotoğrafının altına, ''İşte yeniden başlıyoruz'' notunu düştü. Gal Godot'un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı, tebrik yağmuruna tutuldu.
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