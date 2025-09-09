Galatasaray’ın yıldızı Yunus Akgün ve Tuğçe Alaca nişanlandı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, milli takım arası fırsatını değerlendirerek evliliğe ilk adımını attı. Yaklaşık 8 ay önce evlilik teklifi ettiği sevgilisi Tuğçe Alaca ile nişanlandı.

Özge Çolak

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün, özel hayatında mutlu bir gelişme yaşadı.  

Başarılı futbolcu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tuğçe Alaca ile aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı. 

Akgün, 1 Ocak'ta yaptığı evlilik teklifini sosyal medyadan "Bu yıldan kalan en güzel an.." notuyla duyurmuştu. 

Çiftin nişan törenine sadece aile üyeleri ve yakın dostları katıldı. Törenin fotoğrafları sosyal medyada kısa sürede yayıldı. 