Galler Prensesi Kate Middleton hastaneye kaldırıldı

Kensington Sarayı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Galler Prensesi Kate'in başarılı bir karın ameliyatı geçirdiğini ve 2 haftaya kadar hastanede kalacağını açıkladı.

Middleton taburcu olduktan sonra ailesinin önerisiyle Berkshire'daki Windsor'daki evine dönecek.

PASKALYA BAYRAMI'NA KADAR HİÇBİR ETKİNLİĞE KATILMAYACAK

DailyMail'de yer alan habere göre, Prenses Kate Middleton, 31 Mart'taki Paskalya Bayramı'na kadar düzenlenen hiçbir etkinliğe katılmayacak.

Prens William da bu nedenle eşine destek olmak amacıyla randevularını erteleyecek ve eşi hastanedeyken resmi görevler üstlenmeyecek. Prenses Kate'in eve dönüşünü takip eden dönemde de hiçbir resmi görevde bulunmayacak.