Game of Thrones oyuncusu 36 yaşında hayatını kaybetti

"Game of Thrones" ve "EastEnders" gibi dizilerde yer alan İngiliz aktör Darren Kent uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Ünlü oyuncu 36 yaşında hayatını kaybetti.

Kent'in bir yakını Fox News Digital'e yaptığı açıklamada ödüllü aktörün cuma günü yaşamını yitirdiğini söyledi. Kent, son derece nadir görülen bir cilt rahatsızlığından muzdaripti; kemik erimesi ve artritle mücadele ediyordu.

Kent'in son yıllarda oynadığı bazı yapımlar arasında "Malpractice", "Blood Drive", "The Frankenstein Chronicles" ve "Dungeons and Dragons" da yer alıyordu.

Aktörün ölüm haberini veren oyunculuk ajansı, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sevgili dostumuz ve oyuncumuz Darren Kent'in cuma günü huzur içinde hayata veda ettiği haberini vermekten dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz" ifadesini kullandı.