Gamze Erçel karnı burnunda görüntülendi

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Hande Erçel’in sosyal medya içerik üreticisi ablası Gamze Erçel, eşi Caner Yıldırım ve kızları Mavi ile birlikte önceki gün Bodrum'da görüntülendi.

BELİRGİNLEŞEN KARNI DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz aylarda ikinci bebeğine hamile olduğunu duyuran Erçel’in belirginleşen karnı dikkat çekti.

Ailesiyle birlikte tatilin tadını çıkaran Gamze Erçel, kızı Mavi ile denize girerek uzun süre yüzdü.

Bir süre sonra Caner Yıldırım da onlara eşlik ederken, üç kişilik aile denizde keyifli anlar yaşadı.

Yıldırım ve Erçel, şezlonglarında romantik anlar yaşadı.

Gamze Erçel ilerleyen saatlerde kızıyla plajdan ayrıldı.