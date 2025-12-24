Gamze Erçel'den Hande Erçelin'in yeni sevgilisi Onur Güvenatam'a onay
Hakan Sabancı'dan ile yollarını ayıran Hande Erçel'in yapımcı Onur Güvenatam'la aşk yaşadığı konuşuluyordu. Ünlü oyuncunun ablası Gamze Erçel'den konuyla ilgili ilk kez bir açıklama geldi.
Ünlü oyuncu Hande Erçel'in, geçtiğimiz aylarda büyük aşkı Hakan Sabancı ile yollarını ayırmasının hemen ardından, magazin kulislerinde konuşulan bomba bir aşk iddiası, oyuncunun kendi ağzından gelen açıklamalarla netlik kazanmıştı.
Ayrılığın ardından Londra'da iki ay sürecek dil okulu için ev kiralayan Hande Erçel'in, havalimanında ünlü yapım şirketi OGM Pictures'ın kurucusu Onur Güvenatam ile tesadüfen karşılaştığı ve ikilinin bu karşılaşmanın ardından yeni bir ilişkiye yelken açtığı yönündeki iddialar, özellikle gazeteci Mehmet Üstündağ tarafından dile getirilerek büyük yankı uyandırmıştı.
Havalimanında Muhabir Online kameralarına konuşan Hande Erçel, bu çarpıcı aşk iddiasına ilk kez yanıt vermiş ve aralarındaki ilişkinin henüz çok yeni olduğunu ve birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını doğrulamıştı.
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, alışveriş merkezinde basın mensuplarınca görüntülendi. Erçel, kız kardeşinin yapımcı Onur Güvenatam ile ilişkisi hakkında konuştu.