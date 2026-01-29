Gamze Özçelik'in oğlu Murathan 16 yaşına girdi: "Seni tarifsiz seviyorum"

Şu an 43 yaşında olan ve vaktini Umuda Koşanlar Derneği ile dünyayı iyileştirmeye adayan Gamze Özçelik, oğlunun yeni yaşını Sezen Aksu’nun "Canımsın Sen" şarkısı eşliğinde kutladı. Paylaşımındaki şu sözler, bir annenin evladına olan derin bağını özetler nitelikteydi:

"Önce duam, sonra şükrüm. İyi ki doğdun… Seni tarifsiz seviyorum annen."

Takipçilerin en çok şaşırdığı nokta ise Murathan’ın fiziksel değişimi oldu. 2010 yılında dünyaya gelen Murathan, artık annesinin boyunu aşmış ve babası Uğur Pektaş'ın atletik yapısını andıran bir delikanlıya dönüşmüş durumda.