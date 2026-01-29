Gamze Özçelik'in oğlu Murathan 16 yaşına girdi: "Seni tarifsiz seviyorum"
Ekranlardan uzaklaşarak kendini tamamen insani yardım çalışmalarına adayan Gamze Özçelik, özel hayatındaki sessizliğini oğlu Murathan’ın yaş günü için bozdu. 2008-2010 yılları arasında evli kaldığı oyuncu Uğur Pektaş ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Murathan’ın 16 yaşına girmesi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş’ın "Arka Sokaklar" setinde başlayan büyük aşklarının en değerli meyvesi olan Murathan Pektaş, 16. yaşına girdi.
Şu an 43 yaşında olan ve vaktini Umuda Koşanlar Derneği ile dünyayı iyileştirmeye adayan Gamze Özçelik, oğlunun yeni yaşını Sezen Aksu’nun "Canımsın Sen" şarkısı eşliğinde kutladı. Paylaşımındaki şu sözler, bir annenin evladına olan derin bağını özetler nitelikteydi:
"Önce duam, sonra şükrüm. İyi ki doğdun… Seni tarifsiz seviyorum annen."
Takipçilerin en çok şaşırdığı nokta ise Murathan’ın fiziksel değişimi oldu. 2010 yılında dünyaya gelen Murathan, artık annesinin boyunu aşmış ve babası Uğur Pektaş'ın atletik yapısını andıran bir delikanlıya dönüşmüş durumda.
Özçelik, geçtiğimiz yıl Boşnak asıllı aktör Reshad Strik ile evlenerek huzurlu bir hayat kurdu. Eşiyle birlikte Gazze'den Sudan'a kadar pek çok bölgede yardım faaliyetlerini sürdürüyor.
Gamze Özçelik ile 2008-2011 yılları arasındaki evliliğinden sonra ekranlara uzun bir ara vermişti.