Gani Müjde, Kartalkaya'da yanan otelde yıllar önce çekilen pozunu paylaştı: Anılarımız, içimiz yandı otelle ve kayıplarımızla birlikte
Kartalkaya'daki yangın faciasına ünlü senarist ve yönetmen Gani Müjde'de kayıtsız kalamadı. Kartalkaya'daki yanan otelde yıllar önce çekilen pozunu paylaşarak "Anılarımız, içimiz yandı otelle ve kayıplarımızla birlikte" dedi.
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında vefat edenlerin sayısı 76'ya yaralı sayısı ise 51'e yükseldi.
Yangında 76 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 1 gün süreyle milli yas ilan edilmesinin ardından, Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi.
Türkiye'yi derinden sarsan olay sonrası ünlülerden taziye mesajları yağdı. Senarist ve yönetmen Gani Müjde, yıllar önce otelde çekildiği pozunu paylaştı.
Ünlü isim yangın faciasının yaşandığı otelde çekilen eski bir fotoğrafını yayınlayıp 'Çocuklar küçükken fırsat buldukça gittiğimiz bir oteldi Kartal Otel. Anılarımız ve içimiz yandı otelle ve kayıplarımızla birlikte. Ama ne yalan söyleyeyim yangın merdiveninin olmayacağı hiç aklımıza gelmemişti. Kayıplarımızın yakınlarına sabır diliyorum.' ifadelerini not düştü.