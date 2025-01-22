Gani Müjde, Kartalkaya'da yanan otelde yıllar önce çekilen pozunu paylaştı: Anılarımız, içimiz yandı otelle ve kayıplarımızla birlikte

Ünlü isim yangın faciasının yaşandığı otelde çekilen eski bir fotoğrafını yayınlayıp 'Çocuklar küçükken fırsat buldukça gittiğimiz bir oteldi Kartal Otel. Anılarımız ve içimiz yandı otelle ve kayıplarımızla birlikte. Ama ne yalan söyleyeyim yangın merdiveninin olmayacağı hiç aklımıza gelmemişti. Kayıplarımızın yakınlarına sabır diliyorum.' ifadelerini not düştü.