Garsonluk yaparken görüntülenen Lana Del Rey sessizliğini bozdu

Dünyaca ünlü şarkıcı Lana Del Rey, ABD'de bir mekanda garson olarak çalışırken görülmüştü. Hayranları tarafından çekilen ve sosyal medyada gündem olan fotoğraflarda ünlü ismin üniformalı bir şekilde, müşterilerle yakından ilgilenmesi dikkat çekti. Ancak Lana Del Rey'in neden böyle bir şey yaptığına anlam verilememişti. Ünlü şarkıcıdan açıklama geldi.

GARSONLUK YAPTIĞINI KABUL ETTİ

Lana Del Rey açıklamasında, “Kendimden kaçmak için terasta oturmayı, konuşmaları dinlemeyi, sonunda dahil olmadığım hikayeler hakkında notlar almayı seviyorum" dedi.

'GENÇLER BENİ DAHA İYİ ANLIYOR, YARGILAMIYORLAR'

Ünlü şarkıcı sözlerine şöyle devam etti: “Benimle restoranlarda tanışan insanlar genellikle çok genç, 12 yaşlarında. Bana bakışları, haberlerin aktardığından çok farklı. Bu gençler beni daha iyi anlıyor gibiler, beni yargılamıyorlar. Sinizmden kurtulmak iyi hissettiriyor" ifadelerini kullandı.