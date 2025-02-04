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Geçen sene reddedilmişti... Buse Terim, İstanbul’a kelen David Beckham ile bu kez fotoğraf çektirdi
Fatih Terim'in kızı Buse Terim, geçtiğimiz sene İtalya'da karşılaştığı David Beckham ile fotoğraf çektirmek istemiş ancak reddedilmişti. İstanbul'a gelen Beckham'ı görmeye giden Buse Terim, fotoğraf çektirme isteğini sonunda gerçekleştirdi.
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Fatih Terim'in kızı Buse Terim, geçtiğimiz yaz İtalya'nın Capri Adası'nda tatil yaptığı sırada David Beckham ile karşılaşmıştı. Beckham, Buse Terim'in birlikte fotoğraf çektirmek isteğini kabul etmemişti. Bunun üzerine Terim, sosyal medya hesabından; "Nasıl sallamadı Beckham ya" mesajını yayımlamıştı. David Beckham'ın Buse Terim'in isteğini kabul etmediği anlar, basına da yansımıştı.
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Buse Terim, David Beckham ile birlikte fotoğraf çektirme arzusunu İstanbul'da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.
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Buse Terim; "Başardım diyebilir miyiz?" mesajıyla David Beckham ile birlikte yer aldığı fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımladı.
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