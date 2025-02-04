Geçen sene reddedilmişti... Buse Terim, İstanbul’a kelen David Beckham ile bu kez fotoğraf çektirdi

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, geçtiğimiz yaz İtalya'nın Capri Adası'nda tatil yaptığı sırada David Beckham ile karşılaşmıştı. Beckham, Buse Terim'in birlikte fotoğraf çektirmek isteğini kabul etmemişti. Bunun üzerine Terim, sosyal medya hesabından; "Nasıl sallamadı Beckham ya" mesajını yayımlamıştı. David Beckham'ın Buse Terim'in isteğini kabul etmediği anlar, basına da yansımıştı.