Geçtiğimiz ay evlenen Lale Onuk ve Berkan Karabulut, Burning Man festivaline gitti
Survivor yarışmasıyla tanınan Berkan Karabulut'un, 15 Ağustos'ta görkemli bir düğünle hayatını birleştirdiği Lale Onuk, sıra dışı bir balayı tercihiyle gündeme geldi. Ünlü çift, romantik bir balayı adası yerine Nevada'nın Black Rock Çölü'nde düzenlenen dünyaca ünlü Burning Man Festivali'ne katıldı.
1 / 6
Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut ve eşi Lale Onuk, evlilik sonrası sıra dışı bir balayı tercihiyle gündeme geldi.
2 / 6
10 Ekim 2024'te Paris'te gerçekleşen romantik evlilik teklifinin ardından Haziran 2025'te nişanlanan çift, 15 Ağustos akşamı görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.
3 / 6
Birçok ünlü ismin katıldığı düğünün ardından taze evliler, romantik bir adayı tercih etmek yerine soluğu Nevada'daki Burning Man Festivali'nde aldı.
4 / 6
Çölün ortasında, sanat ve özgürlüğün birleştiği bu benzersiz etkinliğe katılan çift, balayı deneyimlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.