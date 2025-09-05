Anasayfa Magazin Geçtiğimiz günlerde evlenen Eda Erol ve Ekrem Karaçayır'ın balayı rotası Mauritius oldu
Görkemli düğün törenleriyle magazin gündemine damgasını vuran Eda Erol ve pilot eşi Ekrem Karaçayır, balayı için gözde bir destinasyon olan Mauritius Adası'nı tercih etti. Ünlü çift, tropikal cennetteki balayından art arda romantik paylaşımlar yaptı.
Bir süredir kalbi boş olan Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile hayatını birleştirdi.
Nisan ayında evlilik teklifini kabul eden Eda Erol, görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.
Çiftin balayı rotası ise sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı.
Kumsalları ve turkuaz deniziyle ünlü tropik ada ülkesi Mauritius'u tercih eden yeni evliler, balayı anlarını takipçileriyle paylaştı.