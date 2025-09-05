Geçtiğimiz günlerde evlenen Eda Erol ve Ekrem Karaçayır'ın balayı rotası Mauritius oldu

Görkemli düğün törenleriyle magazin gündemine damgasını vuran Eda Erol ve pilot eşi Ekrem Karaçayır, balayı için gözde bir destinasyon olan Mauritius Adası'nı tercih etti. Ünlü çift, tropikal cennetteki balayından art arda romantik paylaşımlar yaptı.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 6
Geçtiğimiz günlerde evlenen Eda Erol ve Ekrem Karaçayır'ın balayı rotası Mauritius oldu - Resim : 1

Bir süredir kalbi boş olan Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile hayatını birleştirdi.

2 / 6
Geçtiğimiz günlerde evlenen Eda Erol ve Ekrem Karaçayır'ın balayı rotası Mauritius oldu - Resim : 2

Nisan ayında evlilik teklifini kabul eden Eda Erol, görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. 

3 / 6
Geçtiğimiz günlerde evlenen Eda Erol ve Ekrem Karaçayır'ın balayı rotası Mauritius oldu - Resim : 3

Çiftin balayı rotası ise sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı. 

4 / 6
Geçtiğimiz günlerde evlenen Eda Erol ve Ekrem Karaçayır'ın balayı rotası Mauritius oldu - Resim : 4

Kumsalları ve turkuaz deniziyle ünlü tropik ada ülkesi Mauritius'u tercih eden yeni evliler, balayı anlarını takipçileriyle paylaştı.