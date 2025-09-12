Anasayfa Magazin Geçtiğimiz haftalarda evlenmişlerdi! İpek Karapınar ve Ali Balcı Bozburun tatilinde
Geçtiğimiz haftalarda evlenmişlerdi! İpek Karapınar ve Ali Balcı Bozburun tatilinde
"Kırgın Çiçekler", "Küçük Sırlar" ve "Adını Kalbime Yazdım" gibi yapımlarla tanınan 41 yaşındaki oyuncu İpek Karapınar ve Ali Balcı, düğün sonrası balayı tatilinin tadını çıkarıyor. Karapınar, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.
1 / 6
Bir süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşayan oyuncu İpek Karapınar ve yönetmen Ali Balcı, evliliğe ilk adımı geçtiğimiz Haziran ayında nişanlanarak atmıştı.
2 / 6
Çift, Ağustos ayında Sedef Adası'nda düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdi. Mutluluk karelerini sosyal medyada paylaşan İpek Karapınar, eşine "Ömür boyu seninle mutlu olacağım için çok şanslıyım" sözleriyle seslendi.
3 / 6
"Kırgın Çiçekler", "Küçük Sırlar" ve "Adını Kalbime Yazdım" gibi yapımlarla tanınan 41 yaşındaki oyuncu, düğün sonrası balayı tatilinin tadını çıkarıyor.
4 / 6
Eşiyle birlikte Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun'a giden Karapınar, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.