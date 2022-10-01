Gelecek yılın Met Gala teması belli oldu

Modanın en büyük gecelerinden biri olan Met Gala'nın organizatörleri gelecek yılın temasını açıkladı. Her yıl Mayıs ayında düzenlenen Met Gala'nın teması Karl Lagerfeld'in markalar için yaptığı eserleri olacak. Met Gala'nın organizatörleri, Cuma sabahı Paris Moda Haftası'nda, Lagerfeld'in Fransa'daki fotoğraf stüdyosunda açıklama yaptı.

Met Gala'dan yapılan açıklamaya göre, "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" başlıklı resmi sergi, Lagerfeld'in Balmain, Patou gibi markalar için çalışırken yaptığı 60 yıllık üretken kariyeri boyunca yaklaşık 150 en büyük kıyafetini sergileyecek. Kıyafetlerin çoğuna Lagerfeld'in arşivindeki ikonik eskizlerinden biri eşlik edecek.

Every design starts with a sketch.✨



Coming May 2023—explore the artistic methodology and stylistic vocabulary of Karl Lagerfeld's designs in “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty” at The Met’s #CostumeInstitute. pic.twitter.com/8KpP591WGn — The Metropolitan Museum of Art (@metmuseum) September 30, 2022

Çizimler, Lagerfeld'in esas olarak tasarım asistanlarıyla oluşturduğu tasarımlardı. Enstitü'nün baş küratörü Andrew Bolton'a temayı bir araya getirme konusunda ilham oldu.

Bolton, duyurudan kısa bir süre sonra CNN’ye verdiği demeçte, “Çizimlerle yapılan (Lagerfeld ile) nasıl iletişim kurduklarına hayran kaldım.”

“Hayatındaki her tasarım bir eskizdi… ve eskizleri gördüğümde, ‘Bu çok çekici, çok eksantrik, çok izlenimci’ diye düşündüm.” “Ancak anlamadığım şey, gerçekten doğru bilgiye sahip olduğuydu – omuz çizgisi veya kol uzunluğu hakkında. Ve (ekibi) bu çizginin veya noktanın tam olarak ne anlama geldiğini biliyorlardı ve şifresini çözebiliyorlardı.” şeklinde açıklamada bulundu.

Met Gala, her yıl Mayıs ayının ilk Pazartesi günü düzenlenmektedir ve yılın en çok beklenen terzilik sahnelerinden biridir. 2022'de gerçekleşen Met Gala görünümleri için 'Yaldızlı Cazibe: 2022 Met Gala Kırmızı Halı şıklığı!' haberimizden bakabilirsiniz.