Gelecek yılın Met Gala teması belli oldu

Modanın en büyük gecelerinden biri olan Met Gala'nın organizatörleri gelecek yılın temasını açıkladı. Her yıl Mayıs ayında düzenlenen Met Gala'nın teması Karl Lagerfeld'in markalar için yaptığı eserleri olacak. Met Gala'nın organizatörleri, Cuma sabahı Paris Moda Haftası'nda, Lagerfeld'in Fransa'daki fotoğraf stüdyosunda açıklama yaptı.

Met Gala'dan yapılan açıklamaya göre, "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" başlıklı resmi sergi, Lagerfeld'in Balmain, Patou gibi markalar için çalışırken yaptığı 60 yıllık üretken kariyeri boyunca yaklaşık 150 en büyük kıyafetini sergileyecek. Kıyafetlerin çoğuna Lagerfeld'in arşivindeki ikonik eskizlerinden biri eşlik edecek.

