Gelini Ayşe Arman'dan Haldun Dormen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Gelini Ayşe Arman, Haldun Dormen'in sağlık durumu hakkında Instagram hesabından açıklama yaptı:

"3 haftadır hastane... Ömer zoom toplantılarını buradan yapıyor... her gün geliyoruz.. görüş saatlerinde görüyoruz.. bütün yoğun bakım aileleriyle yakın olduk... acılarına da ortak olduk.. bi kısmı kaybetti yakınlarını... onlarla ağladık... biz hala beklemedeyiz... entübe hal devam... çok parlak değil durum... makinalarla stabil... böbrek, kalp, akciğer hep makinaya bağlı... bilmiyorum artık nolacak... bekliyoruz... onun için ne hayırlıysa o olsun... içimden çok post koymak fikan gelmiyor... sadece gündemle ilgili bi şeyler paylaşıyorum... tadım tuzum yok... böyle..."