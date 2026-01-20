Gelini Ayşe Arman'dan Haldun Dormen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen, son günlerde kamuoyunun en çok takip ettiği konulardan biri haline geldi. Gelini Ayşe Arman, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi gören ve kısa süre önce entübe edildiği öğrenilen 97 yaşındaki Haldun Dormen hakkında açıklamada bulundu.
Haldun Dormen, Ocak 2026'nın ilk günlerinden bu yana bir sağlık mücadelesi veriyor. Geçirdiği enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan usta sanatçıyla ilgili bilgiler, ailesi ve doktorları tarafından düzenli olarak paylaşılıyor.
Haldun Dormen, kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyordu. Bir süredir tedavisi devam eden Haldun Dormen, 5 Ocak'ta yoğun bakıma alınmıştı.
Usta sanatçının oğlu Ömer Dormen, babasının entübe edildiğini şu sözlerle duyurmuştu:
"Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi. Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle iyi haberlerini paylaşabiliriz. Dualarınızı eksik etmeyin!"
Gelini Ayşe Arman, Haldun Dormen'in sağlık durumu hakkında Instagram hesabından açıklama yaptı:
"3 haftadır hastane... Ömer zoom toplantılarını buradan yapıyor... her gün geliyoruz.. görüş saatlerinde görüyoruz.. bütün yoğun bakım aileleriyle yakın olduk... acılarına da ortak olduk.. bi kısmı kaybetti yakınlarını... onlarla ağladık... biz hala beklemedeyiz... entübe hal devam... çok parlak değil durum... makinalarla stabil... böbrek, kalp, akciğer hep makinaya bağlı... bilmiyorum artık nolacak... bekliyoruz... onun için ne hayırlıysa o olsun... içimden çok post koymak fikan gelmiyor... sadece gündemle ilgili bi şeyler paylaşıyorum... tadım tuzum yok... böyle..."