Gelinin röportajı David Beckham'ı kızdırdı! "Bu kadar drama bize yeter!"

Victoria-David Beckham çiftinin oğlu Brooklyn Beckham, 2020'nin temmuz ayında oyuncu Nicola Anne Peltz ile nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. İkili, geçtiğimiz nisan ayında Miami'de nikah masasına oturmuştu. Beckham, aynı zamanda ünlü oyuncunun soyadı 'Peltz'i kullanmaya başlamıştı. David ve Victoria Beckham, oğullarının eşinin soyadını almasından memnun olmamıştı. O günden beri aralarında gerilim devam ediyor.

GELİNİNİN RÖPORTAJI DAVID BECKHAM'I KIZDIRDI

Bugüne kadar karısı Victoria ile oğlu Brooklyn ve gelini Nicola arasında sürüp giden kavgaya hiç karışmayan David Beckham sonunda bu "kan davası" hakkında en büyük oğlu Brooklyn ile yüzleşti. İddialara göre David Beckham'ı böyle bir adım atmaya iten de gelini Nicola'nın Grazia dergisine verdiği röportaj oldu.

"AİLEMİZDE BÖYLE ŞEYLER YAPMIYORUZ"

Tüm bunların ardından David Beckham'ın, Brooklyn Beckham'ın eşi Nicola Peltz ve Victoria Beckham'ın karıştığı drama üzerine oğluyla yüzleştiği bildirildi. DailyMail'e konuşan bir kaynak, şu ifadeleri kullandı:

Daha önce David'in oğluna karşı çok öfkelendiğini veya onunla sert bir konuşma yapmak için bir nedeni olduğunu düşünmüyorum, ama bu sonunda oldu. David, Brooklyn ile tartıştı ve ona; "Ailemizde böyle şeyler yapmıyoruz ve sen ailemizde böyle şeyler yapmadığımızı biliyorsun. Bundan sonra ne olacağı size kalmış, ama bu kadar drama bize yeter!" dedi.

"KİRLİ ÇAMAŞIRLARI TOPLUMUN GÖZÜ ÖNÜNDE YIKIYOR"

Radar internet sitesine konuşan bir kaynak gelini Nicola'nın Grazia'ya verdiği röportajın, David Beckham'ı dehşete düşürdüğünü belirtti. Bu kaynağa göre Beckham gelininin "ailenin kirli çamaşırlarını toplumun gözü önünde yıkıyormuş gibi göründüğünü" söyledi.