Genç oyuncu İsmail Ege Şaşmaz baba oluyor

Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Hande Ünal ile 2021'de dünya evine girdi. Çift, Şaşmaz'ın memleketi olan Manisa'da nikah masasına oturdu. Kır düğünü yapan ikiliye düğünlerinde köpekleri de eşlik etti. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten müjdeli haber geldi.

BEBEK GELİYOR

İkilinin anne-baba olmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Bebeğini kucaklarına almak için gün sayan çiftten Ünal, belirginleşen karnını gözler önüne serdi. Birlikte objektif karşısına geçen çiftin bir hayli keyifli olduğu da dikkatlerden kaçmadı. Takipçileri de Şaşmaz ile Ünal'a tebrik mesajları yağdırdı.

"LİMON KADARMIŞ"

Heyecanı gün geçtikçe artan Hande Ünal, "Limon kadarmış... Sağlıkla gel..." açıklamasında bulundu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Hande Şaşmaz (@unalhande)'in paylaştığı bir gönderi

Ünlü oyuncu da, "Seni bekliyoruz" ifadelerini kullanarak sabırsızlığını dile getirdi.