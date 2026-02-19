Genç oyuncu Mina Demirtaş 18 yaşına girdi! Doğum gününden kareler paylaştı
"Kızıl Goncalar" dizisindeki Zeynep karakteriyle gönüllere taht kuran ve yakın zamanda Delikanlı dizisi ile tekrar ekranlarda olacak olan genç yetenek Mina Demirtaş, bugün en özel günlerinden birini kutluyor. 2008 doğumlu olan başarılı oyuncu, bugün itibarıyla resmen 18 yaşına girdi ve doğum gününden kareler paylaştı.
Mina Demirtaş 18 yaşına girdi ve bu özel gününü sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle kutladı
Geçtiğimiz yıl doğum gününü Kızıl Goncalar setinde kutlayan genç oyuncu, bu kez reşit olmanın heyecanını yaşıyor.
Kariyerinde hızlı bir yükseliş yakalayan Demirtaş, yeni yaşında Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Delikanlı dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Melis Sezen ile paylaşacağı bu yeni projede Dila karakterine hayat verecek olan oyuncunun performansı şimdiden merakla bekleniyor.