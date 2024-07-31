Genco Erkal hayatını kaybetti: 'Hoşça kalın dostlarım benim'

Tiyatro ve sinema sanatçısı Genco Erkal, 86 yaşında hayatını kaybetti. Genco Erkal bir süredir kan kanseri ile mücadele ediyordu. Vefat haberi sabaha karşı Genco Erkal'ın Instagram hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu. Genco Erkal'ın sosyal medya hesabından Nazım Hikmet'in 'hoşça kalın dostlarım' şiiri paylaşıldı.
Hoşça kalın
dostlarım benim
hoşça kalın!
Sizi canımda
canımın içinde,
kavgamı kafamda götürüyorum.
Hoşça kalın
dostlarım benim
hoşça kalın...
Resimlerdeki kuşlar gibi
dizilip üstüne kumsalın,
mendil sallamayın bana.
SAHNEDE YENMEK İSTİYORDU
Nedim Saban twitter hesabından "Savaştığı amansız hastalığı sahnede yenmek ya da yenilecekse sahnede yenilmek istiyordu, olamadı. Dostum, ustam ama en önemlisi sahnede izlemeye doyamadığım Genco abimin yerini doldurmak çok zor olacak" diye yazdı.