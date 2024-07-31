Genco Erkal hayatını kaybetti: 'Hoşça kalın dostlarım benim'

SAHNEDE YENMEK İSTİYORDU

Nedim Saban twitter hesabından "Savaştığı amansız hastalığı sahnede yenmek ya da yenilecekse sahnede yenilmek istiyordu, olamadı. Dostum, ustam ama en önemlisi sahnede izlemeye doyamadığım Genco abimin yerini doldurmak çok zor olacak" diye yazdı.