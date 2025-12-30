George Clooney ve Amal Clooney çifti Fransız vatandaşı oldu

George Clooney, eşi Amal Clooney ve iki çocuğuyla birlikte Fransız vatandaşı olmaya hak kazandı. Karar, Fransa resmi gazetesinde yayımlandı.

FRANSIZ VATANDAŞLIĞINA GEÇİŞ İMASINDA BULUNMUŞTU

Clooney, bu ayın başlarında verdiği bir röportajda, ailesini paparazzilerden koruyan Fransız gizlilik yasalarını övmüş, Fransız vatandaşlığına geçiş imasında bulunmuştu.

AVRUPA İLE OLAN BAĞLARI GEÇMİŞE DAYANIYOR

Şu anda hem ABD hem de Fransa vatandaşı olan George Clooney'nin Avrupa ile olan bağları, 2014'te evlendiği Lübnan asıllı İngiliz insan hakları avukatı Amal Clooney ile evlenmesinden çok öncesine dayanıyor.

Ünlü oyuncunun İtalya'nın Como Gölü bölgesinde 2002'de aldığı bir evi var. Eşiyle birlikte İngiltere'den satın aldıkları bir malikaneleri de bulunuyor. Fransa'nın güneyindeki Brignoles köyü yakınlarındaki Domaine du Canadel adlı eski bir şarap çiftliğini de 2021'de satın aldılar.

George Clooney, Fransız vatandaşlığına geçen ilk sinema figürü değil. ABD'li bağımsız yönetmen Jim Jarmusch da geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Fransız vatandaşlığına başvurmayı planladığını açıkladı...