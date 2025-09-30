George Clooney ve Amal Clooney, ‘Jay Kelly’ filminin New York’taki galasına katıldı

Amal Clooney, davet için etek kısmı göz alıcı kırmızı çiçeklerle kaplı olan, zarif bir kadife straplez elbise tercih etti. Bu iddialı parça, ünlü moda evi Oscar de la Renta imzası taşıyordu.

George Clooney'nin de takım elbisesiyle eşine uyum sağlaması, çiftin gecenin en beğenilen ve uyumlu isimleri arasında yer almasını sağladı. Amal Clooney'nin bu seçimi, moda eleştirmenlerinden tam not aldı.