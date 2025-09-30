George Clooney ve Amal Clooney, ‘Jay Kelly’ filminin New York’taki galasına katıldı
George Clooney ve Amal Clooney, 29 Eylül 2025'te New York City'deki Lincoln Center'daki Alice Tully Hall'da düzenlenen 63. New York Film Festivali sırasında "Jay Kelly" Kırmızı Halısı'na katıldı. Çiftin uyumu beğeni topladı.
George Clooney ve Amal Clooney, 29 Eylül 2025'te ‘Jay Kelly’ filminin New York’taki galasına katıldı. Ünlü avukat Amal Clooney, eşi George Clooney ile katıldığı davette, şıklığıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Amal Clooney, davet için etek kısmı göz alıcı kırmızı çiçeklerle kaplı olan, zarif bir kadife straplez elbise tercih etti. Bu iddialı parça, ünlü moda evi Oscar de la Renta imzası taşıyordu.
George Clooney'nin de takım elbisesiyle eşine uyum sağlaması, çiftin gecenin en beğenilen ve uyumlu isimleri arasında yer almasını sağladı. Amal Clooney'nin bu seçimi, moda eleştirmenlerinden tam not aldı.
5 Aralık tarihinde Netflix'te yayınlanacak olan filmin konusu şöyle:
Ünlü sinema oyuncusu Jay Kelly ve menajeri Ron, Avrupa’da fırtınalı ve beklenmedik derecede derin bir yolculuğa çıkar. Yolculuk boyunca, her iki adam da yaptıkları seçimlerle, sevdikleriyle olan ilişkileriyle ve geride bırakacakları miraslarla yüzleşmek zorunda kalır.
Noah Baumbach’ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough, Grace Edwards ve Stacy Keach yer alıyor.