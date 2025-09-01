5 milyon dolarlık nişan yüzüğünü her fırsatta gösterdi
Cristiano Ronaldo'nun bir ay önce evlenme teklifi ettiği Georgina Rodriguez, Venedik'te tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim, festival için şehirde boy gösterdiği sırada, parmağındaki 5 milyon dolarlık nişan yüzüğünü gururla sergiledi.
1 / 5
Georgina Rodriguez ve 40 yaşındaki futbol yıldızı Ronaldo, sekiz yıllık birlikteliklerinin ardından geçtiğimiz ay nişanlanmıştı.
2 / 5
Parmağındaki yüzüğün fotoğrafını paylaşan İspanyol realite şov yıldızı Rodriguez; "Evet, kabul ediyorum!" mesajıyla evlenme teklifi aldığını duyurmuştu.
3 / 5
Yüzüğün fiyatı, mücevher uzmanlarına göre 2 ila 5 milyon dolar arasındaydı. 30 karatın üzerinde bir ağırlığa sahip olduğunu tahmin edip bunun da yüzüğün değerini 5 milyon dolara kadar çıkardığını söyleyen uzmanlar çoğunluktaydı.
4 / 5
Georgina Rodriguez, 2025 Venedik Film Festivali için İtalya'ya ayak bastı.