5 milyon dolarlık nişan yüzüğünü her fırsatta gösterdi

Cristiano Ronaldo'nun bir ay önce evlenme teklifi ettiği Georgina Rodriguez, Venedik'te tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim, festival için şehirde boy gösterdiği sırada, parmağındaki 5 milyon dolarlık nişan yüzüğünü gururla sergiledi.

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
1 / 5
5 milyon dolarlık nişan yüzüğünü her fırsatta gösterdi - Resim : 1

Georgina Rodriguez ve 40 yaşındaki futbol yıldızı Ronaldo, sekiz yıllık birlikteliklerinin ardından geçtiğimiz ay nişanlanmıştı.

2 / 5
5 milyon dolarlık nişan yüzüğünü her fırsatta gösterdi - Resim : 2

Parmağındaki yüzüğün fotoğrafını paylaşan İspanyol realite şov yıldızı  Rodriguez; "Evet, kabul ediyorum!" mesajıyla evlenme teklifi aldığını duyurmuştu.

3 / 5
5 milyon dolarlık nişan yüzüğünü her fırsatta gösterdi - Resim : 3

Yüzüğün fiyatı, mücevher uzmanlarına göre 2 ila 5 milyon dolar arasındaydı. 30 karatın üzerinde bir ağırlığa sahip olduğunu tahmin edip bunun da yüzüğün değerini 5 milyon dolara kadar çıkardığını söyleyen uzmanlar çoğunluktaydı.

4 / 5
5 milyon dolarlık nişan yüzüğünü her fırsatta gösterdi - Resim : 4

Georgina Rodriguez, 2025 Venedik Film Festivali için İtalya'ya ayak bastı. 