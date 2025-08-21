Georgina Rodriguez'den 5 milyon dolar değerindeki yüzüğüyle yeni poz
Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Portekizli yıldızdan aldığı ve değerinin 5 milyon dolar olduğu iddia edilen evlilik teklifi yüzüğünü sergilemekten çekinmiyor. Rodriguez, bu gösterişli pırlanta yüzükle sık sık kameralara poz vererek tüm dikkatleri üzerine çekiyor.
Cristiano Ronaldo’nun 9 yıldır birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi olan Georgina Rodriguez, son tatil pozlarıyla gündeme geldi.
EVLİLİK TEKLİFİ ALDI
Kısa süre önce Cristiano Ronaldo’dan evlilik teklifi alan Georgina Rodriguez, sahilde çekilen fotoğrafları, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
5 MİLYON DOLARLIK YÜZÜK!
Georgina Rodriguez, yaklaşık 5 milyon dolar değerinde olduğu öne sürülen "Göktaşı gibi" şeklinde yorumlana yüzüğünü de pozlarında öne çıkararak sık sık sergiledi.