Gerard Pique, Clara Chia'yı genç bir avukatla mı aldatıyor?

Karma diyebilir miyiz? Eski FC Barcelona oyuncusu Gerard Pique, özel hayatını hedef alan tartışmalardan kaçamıyor gibi görünüyor. Kolombiyalı pop yıldızı Shakira'dan ayrılmasından aylar sonra, yeni kız arkadaşı Clara Chia Marti'yi de aldattığı iddia ediliyor.

Pique, 23 yaşındaki halkla ilişkiler öğrencisiyle olan ilişkisini, kendisi ve Shakira'nın ayrıldıklarını doğrulamalarından sadece birkaç hafta sonra halka açıkladı. Kanıtlar, daha genç kadınla bir yıldan fazla bir süredir şarkıcıyla birlikteyken görüştüğünü gösteriyor.

Şimdi ise gazeteci Jordi Martin, Pique'nin Chia ile görüştüğü sırada Julia Puig adında genç bir avukatla ilişkisi olduğunu iddia ediyor. Martin, Pique'nin geçen yıl bir ara Chia ile birlikteyken Puig ile takıldığını ve onunla şefkatli bir şekilde konuştuğunu gören tanıklar olduğunu söylüyor. Pique'nin önceki bir ilişkisinden sonra genç avukatla yeniden bağlantı kurduğunu iddia eden Martin, "Barcelona'nın tamamı onların iki veya üç yıl önce bu işe karıştığını biliyor ve tekrar konuşmak için yazıyor" dedi.

Bu arada, Martin kimliğini ifşa edip iddialarda bulunduktan sonra, Puig hemen sosyal medya hesaplarını gizli tuttu. Chia ile aynı yaşta olması ve avukat olması dışında hakkında pek bir şey bilinmiyor. Ayrıca, Barcelona'da birlikte geçirdikleri süre boyunca Pique ile yakın olduğu bilinen futbolcu Riqui Puig ile de ilgili olduğu iddia ediliyor.