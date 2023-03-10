Gerard Pique'in yeni sevgilisiyle evlenme kararı aldığı iddia edildi

Emeklilik kararı alan Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique ile dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın aşkı kısa bir süre önce sona ermiş; 11 yıldır mutlu bir birliktelik sürdüren çiftin ilişkisinin bitmesinin sebebinin futbolcunun ihaneti olduğu ortaya çıkmıştı.

SEVGİLİSİYLE EVLENECEĞİ İDDİA EDİLDİ

12 yıldır birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi Shakira ile nikâh masasına oturmayan Gerard Pique'nin "Kuklasıyım" dediği yeni sevgilisi Clara Chia ile dünyaevine gireceği ortaya çıktı. Pique'nin Chia'ya evlilik teklifi ettiği belirtildi.

Birbirlerine çok aşık olduklarını dile getiren Gerard Pique'nin, düğün törenini sevgilisinin arzusuna göre yapma konusunda ona çoktan söz verdiği öğrenildi. Pique ile yaklaşık 9 aydır aşk yaşayan Clara Chia'nın da gösterişten uzak, sade ve küçük bir düğün töreni istediği iddia edildi.

ALDATILDIĞINI BÖYLE ANLAMIŞ

Shakira'nın, yıllardır birlikte olduğu Gerard Piqué'nin kendisini aldattığını; evdeki reçelin kaybolduğunu fark ettiğinde anladığı iddia edilmişti. ShowNews Today'de yer alan habere göre; ünlü isim seyahatten eve döndüğünde bitmiş olan meyve reçelinden şüphelenmişti, çünkü Pique ile çocukları Milan ve Sasha reçelden nefret ediyordu.

45 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, geçtiğimiz Ocak ayında ise İspanyolca olarak yayınlanan yeni bir şarkısında yapımcı Bizarrap ile işbirliği yapmıştı. Ünlü isim, şarkısının sözlerinde eski sevgilisi Gerard Pique ve onun yeni kız arkadaşı Clara Chia Marti'ye yaptığı göndermelerle çok konuşulmuştu.